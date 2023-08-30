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Действующий президент Габона помещен под домашний арест

AFP: действующий президент Габона Бонго Ондимба помещен под домашний арест

Президент Габона Али бен Бонго Ондимба помещен под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Утверждается, что об этом объявили захватившие власть в стране военные.

До этого сообщалось, что посольство РФ в Габоне усилило меры безопасности и запасается едой после мятежа.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны Gabon 24 с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры заявили, что берут власть в свои руки и представляют министерство обороны и вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Переворот военные объяснили отсутствием доверия к всеобщим выборам 26 августа. Объявление было сделано после того, как ЦИК страны сообщил о переизбрании действующего президента Габона Али бен Бонго Ондимба на третий срок с 64% голосов. Семья действующего президента Габона находится у власти в стране уже 56 лет. Отец действующего президента Эль-Хадж Омаар Бонго Ондимба занимал пост главы государства с 1967 по 2009 годы.

Оппозиция не признала итоги выборов и объявила об их фальсификации. 27 августа власти Габона отключали интернет и вещание ряда французских интернет-медиа в стране на фоне беспорядков.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.

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Переворот в Габоне
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