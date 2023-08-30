Военные объявили о перевороте в Габоне

Группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны Gabon 24 с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, офицеры заявили, что берут власть в свои руки и представляют министерство обороны и вооруженные силы страны. Сообщается о перестрелке в столице страны Либревиле.

Офицеры заявили об учреждении Комитета по переходу власти и восстановлению учреждений и роспуске правительства, парламента, конституционного суда и ЦИК.

Переворот военные объяснили отсутствием доверия к всеобщим выборам 26 августа. Журналистам пока не получилось получить комментарии от правительства Габона.

До этого сообщалось о переизбрании действующего президента Габона Али бен Бонго Ондимба на третий срок с 64% голосов. Оппозиция не признала итоги выборов и объявила об их фальсификации.

Семья действующего президента Габона находится у власти в стране уже 56 лет. Отец действующего президента Эль-Хадж Омаар Бонго Ондимба занимал пост главы государства с 1967 по 2009 гг.

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