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Путин и Эрдоган могут подписать ряд соглашений по итогам переговоров

ТАСС: РФ и Турция могут подписать соглашения по итогам встречи Путина и Эрдогана

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Владимир Смирнов/Pool/РИА «Новости»

Россия и Турция могут подписать ряд соглашений по итогам предстоящих переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре.

По словам собеседника агентства, подписание договоров может придать новый импульс развитию отношений между Анкарой и Москвой, однако все будет зависеть от результатов встречи.

Накануне телеканал Habertürk со ссылкой на источники сообщал, что переговоры Путина и Эрдогана состоятся 4 сентября в Сочи.

28 августа главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч в интервью телеканалу NTV заявлял, что Анкара считает приоритетом обеспечение скорейшей встречи глав двух государств.

Также агентство ТАСС информировало, что Эрдоган планирует провести встречу с российским коллегой до начала 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, назначенной на 20-22 сентября.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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