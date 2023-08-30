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Названо имя нового президента Габона

ЦИК Габона объявил действующего президента Ондимбу переизбранным на третий срок

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Stringer/Reuters

Глава ЦИК Габона Мишель Стефан Бонда объявил о переизбрании действующего президент страны Али бен Бонго Ондимба на третий срок по итогам выборов, передает Reuters.

По данным ЦИК, Ондимба набрал 64,27% голосов, а его основной соперник Бонго Альберт Ондо Осса получил поддержку 30,77% избирателей. Оппозиция назвала итоги выборов сфальсифицированными, в ЦИК эти заявления отвергли. Отмечается, что президентские выборы прошли после того, как было перенесено проведение всеобщих выборов в стране.

Всеобщие выборы в Габоне прошли в субботу, 26 августа. Семья действующего президента Габона находится у власти в стране уже 56 лет. Отец действующего президента Эль-Хадж Омаар Бонго Ондимба занимал пост главы государства с 1967 по 2009 гг.

До этого председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя события в Нигере, заявил, что Российская Федерация готова выступить гарантом безопасности в африканском регионе, чтобы положить конец «новому колониальному гнету».

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.

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