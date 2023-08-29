На Украине рассказали, почему новые выборы невыгодны Зеленскому

По политической логике команде президента Украины Владимира Зеленского нужно провести выборы как можно скорее, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В своем Telegram-канале он отметил, что это связано с тем, что затягивание украинского конфликта снижает шансы главы государства на переизбрание.

«Организационно, если принять решение о проведении выборов прямо сейчас — то весной их можно было бы провести. Но для проведения выборов нужно отменить военное положение. Отмена военного положения, что значит? Свободный выезд мужчин за границу. Также отмена военного положения ведет за собой и демобилизацию. Демобилизация очень важна и ее нужно провести. Но вопрос, готова ли к этому власть?» — написал Гончаренко.

Он добавил, что выборы невозможно провести открыто в условиях продолжения боевых действий. Гончаренко подчеркнул, что украинские власти, видимо, забыли о конфликте, если рассуждают о выборах, проведение которых в текущей ситуации создает серьезные риски.

Ранее сообщалось, что Киев может провести выборы в 2024 году для остановки падения рейтинга Зеленского.