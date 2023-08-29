В МИД России отреагировали на стратегию Запада при поставках оружия ВСУ

Страны Запада сейчас пытаются «политически маневрировать» в ситуации вокруг Украины, продолжая осуществлять поставки оружия Киеву, утверждает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова добавила, режимы стран Запада фактически несут ответственность в том числе за происходящее сейчас на Украине.

По словам представителя дипведомства, несмотря на произошедшее, украинской стороне направляют вооружение, а сам Запад «маневрирует политически».

Также Захарова добавила, что «на майдане в 2013–2014 годах были все эти самые министры иностранных дел, в том числе Франции, Германии, прибалтийских стран и Польши».

«Они приводили их [киевские власти], растоптали зачатки государственности Украины, которые только вроде где-то пробивались», — заключила представитель МИД РФ.

До этого в МИД РФ сообщили об обработке НАТО сценария использования ядерного оружия против России.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киева.