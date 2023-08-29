Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД России отреагировали на стратегию Запада при поставках оружия ВСУ

Захарова заявила, что Запад пытается «политически маневрировать»

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Страны Запада сейчас пытаются «политически маневрировать» в ситуации вокруг Украины, продолжая осуществлять поставки оружия Киеву, утверждает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова добавила, режимы стран Запада фактически несут ответственность в том числе за происходящее сейчас на Украине.

По словам представителя дипведомства, несмотря на произошедшее, украинской стороне направляют вооружение, а сам Запад «маневрирует политически».

Также Захарова добавила, что «на майдане в 2013–2014 годах были все эти самые министры иностранных дел, в том числе Франции, Германии, прибалтийских стран и Польши».

«Они приводили их [киевские власти], растоптали зачатки государственности Украины, которые только вроде где-то пробивались», — заключила представитель МИД РФ.

До этого в МИД РФ сообщили об обработке НАТО сценария использования ядерного оружия против России.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киева.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях