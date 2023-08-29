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В Польше назвали главную ошибку контрнаступления Украины

Польский генерал Самол назвал ошибкой наступление ВСУ по трем направлениям

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Alex Babenko/AP

Бывший командующий многонациональным корпусом НАТО «Северо-Восток» генерал-лейтенант Богуслав Самол заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) допустили ошибку, начав наступательные действия сразу по трем направлениям. Об этом он рассказал в интервью Radio Wnet.

«Украинцы допустили ошибку, начав наступательные действия по трем направлениям. В военном искусстве это действительно возможно, но при такой мощной обороне, выстроенной русскими, было предсказуемо, что успеха не будет», — заявил Самол.

Он также отметил, что сейчас Киев изменил тактику, сосредоточив свои усилия в направлении Донецка и Азовского моря.

До этого газета Financial Times писала, что инструкторы стран Запада признают, что Вооруженным силам Украины не удалось добиться поставленных задач в ходе контрнаступления из-за больших возможностей ВС РФ.

FT приводит слова заместителя главы учебной миссии ЕС Мартина Бонна, который заявил, что главными трудностями для украинцев стали сложный рельеф местности, современные методы радиоэлектронной борьбы со стороны ВС РФ и регулярное использование БПЛА российской армией.

Ранее в США назвали новую причину неудачного контрнаступления ВСУ.

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Контрнаступление Украины
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