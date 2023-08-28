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В США назвали новую причину неудачного контрнаступления ВСУ

Forbes: контрнаступление ВСУ провалилось из-за российских планирующих бомб

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Планирующие бомбы, которые использует российская армия, помешали успешному контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в статье для американского журнала Forbes написал обозреватель Дэвид Экс.

В материале указано, что с начала июня украинские войска продвинулись в зоне боевых действий менее чем на 16 км. При этом крылатые авиационные бомбы УПАБ-1500 и ФАБ-500 превратились в один из самых больших страхов для бойцов ВСУ, подчеркнул автор статьи.

«Русские активно используют подобные снаряды. Не могу судить об их точности, но они очень мощные», — процитировал обозреватель одного из украинских солдат.

По словам Экса, самодельные планирующие бомбы являются значимым преимуществом для России. Все из-за их низкой стоимости, резюмировал автор публикации.

В августе британская газета Financial Times констатировала провал украинского контрнаступления. В материале указано, что данный факт признают даже военные инструкторы из стран Запада.

Одним из них оказался заместитель главы учебной миссии Европейского союза (ЕС) Мартин Бонна, который объяснил неудачи ВСУ сложным рельефом местности и наличием у России современных средств радиоэлектронной борьбы. Также специалист подчеркнул, что на медленное продвижение украинских солдат повлияло активное использование беспилотников бойцами ВС РФ.

Ранее стало известно о планах Киева продолжить контрнаступление в 2024 году.

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