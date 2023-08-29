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МИД Украины осудил речь папы Римского о великой России

The Hill: в МИД Украины осудили речь папы Римского Франциска о великой России

Украинские власти, включая представителей министерства иностранных дел, осудили речь папы Римского Франциска за слова о величии России, которые были сказаны им в видеообращении на Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге. Об этом пишет The Hill.

«Не забывайте свое наследие, Вы потомки великой России, великой страны святых и царей», — сказал понтифик в видеообращении, упомянув Петра I и Екатерину II.

Он также отметил, что Россия всегда славилась своей культурой и человечностью.

Обращение понтифика вызвало шквал критики на Украине, пишет портал.

В частности, официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в резких словах назвал ее «империалистической пропагандой».

Николенко отметил, что именно такой империалистической пропагандой о спасении «великой Матушки России» Кремль оправдывает свои действия на Украине.

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что «с большой болью и беспокойством» узнал о комментариях Франциска. По его словам, заявления Франциска о Петре I и Екатерине II являются «худшим примером империализма и крайнего русского национализма».

До этого президент Венгрии Новак пообещала скорые перемены, связанные с урегулированием конфликта на Украине. По ее словам, значимый вклад в разрешение ситуации может внести папа Римский. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее папа Римский Франциск принял на аудиенции в Ватикане главу Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли.

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