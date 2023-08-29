Захарова оценила слова Подоляка о поддержке Запада ударов по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что страны — партнеры поддерживают Киев в ударах по Крыму. Ее слова приводят «Известия».

«Это не секрет. Поэтому мы и называем подобную политику русофобией, а ее западных идеологов — недружественными режимами», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что страны-партнеры дали добро Киеву на удары по Крыму. Он отметил, что на сегодняшний день достигнут абсолютный консенсус, тождественный количеству стран, которые поддерживают Украину, что Киев может уничтожать все российское на «оккупированной территории». Также он добавил, что количество «неустановленных беспилотников», которые бьют по РФ, увеличится.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что страны Запада наравне с Украиной ответят за агрессию в отношении российского полуострова.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.