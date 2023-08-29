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Депутат Бобков назвал гарантии безопасности Крыма

Депутат Бобков назвал исчезновение Украины гарантией безопасности Крыма

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков высказал мнение, что гарантией безопасности Крыма станет смена власти на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что страны-партнеры дали добро Киеву на удары по Крыму.

«Единственный путь, который может привести к реальному снятию угрозы Крымскому полуострову и любой другой территории Российской Федерации, — это уничтожение киевского нацистского режима и разборка по частям этого пазла, который у кого-то когда-то хватило ума назвать Украина», — сказал Бобков.

По его словам, Подоляк сделал подобное заявление в связи с тем, что украинские Вооруженные силы терпят большие потери в рамках контрнаступления. В связи с этим, считает парламентарий, Киеву необходимо поддерживать информационный фон, который помог бы замедлить «процесс разложения остатков гражданских институтов Украины».

Также депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет высказал мнение, что России необходимо использовать свои лучшие баллистические ракеты ради защиты Крыма.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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Контрнаступление Украины
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