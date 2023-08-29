ЦИК опробует новую версию проекта «Стоп дубль» в регионах с довыборами

Глава Центральной Избирательной Комиссии России (ЦИК РФ) Элла Памфилова в интервью агентству РИА Новости сообщила, что на дополнительных выборах депутатов Государственной думы РФ по четырем вакантным местам в одномандатных избирательных округах будет применена новая версия проекта «Стоп дубль» для предотвращения повторного голосования. Это позволит обеспечить чистоту результатов выборов.

По словам Памфиловой, в четырех регионах, где будут проводиться довыборы, будет опробована доработанная версия проекта «Стоп дубль» на основе опыта, полученного в 2021 году. Она отметила, что этот проект имеет большое значение для обеспечения чистоты выборов и предотвращения возможных провокаций.

Выборы в России состоятся в единый день голосования 10 сентября. Планируется проведение выборов высших должностных лиц в 21 субъекте РФ, а также дополнительных выборов депутатов Госдумы по четырем вакантным местам в одномандатных избирательных округах. Кроме того, также назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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