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В Италии заявили о невозможности достижения мира, пока Зеленский является главой Украины

Fatto Quotidiano: пока Зеленский является президентом, мир на Украине недостижим

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Yves Herman/Reuters

Главным препятствием на пути к миру в украинском конфликте в настоящее время является президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение выразил обозреватель итальянской газеты Fatto Quotidiano Анджело д'Орси.

Журналист считает, что боевые действия могут идти еще очень долго. Д'Орси сказал, что не верит в то, что пока Зеленский остается у власти можно будет достичь взаимопонимания.

По его мнению, многие европейские политики ожидают в ближайшее время существенных изменений в Киеве. В результате этого Зеленский может покинуть пост президента страны, и тогда от «героического борца» останутся лишь одни воспоминания.

Ранее бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что после разгрома на фронте украинских войск президент Владимир Зеленский сбежит из страны. По его словам, в «один прекрасный день» украинский президент, прихватив украденные миллионы, улетит с ними в Вильнюс, Майами или на Кипр.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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