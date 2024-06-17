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В Стокгольме считают, что КНР скоро сравняется с РФ и США по баллистическим ракетам

SIPRI: к 2030 у КНР будет столько же баллистических ракет, сколько у РФ и США

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Министерство обороны РФ

Китай активно наращивает свой ядерный потенциал, к 2030 году КНР может достигнуть паритета с Россией и США в этой сфере. Об этом говорится в ежегодном исследовании Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), результаты которого есть у РБК.

«В зависимости от того, как он структурирует свои силы, к концу десятилетия он может получить примерно столько же межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сколько есть у России и США», — говорится в материале SIPRI.

Как отмечают специалисты института, Китай начал быстро наращивать свои ядерные силы. В 2023 году КНР обладала 410 боеголовками, в 2024 году их число возросло до 500. По прогнозам аналитиков, Китай продолжит развивать свой ядерный потенциал в ближайшие годы.
Как напомнили в SIPRI, около 90% имеющегося в мире ядерного оружия сосредоточено в руках России и США.

До этого директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин призвал спокойно относиться к словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что организация обсуждает возможность приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием.

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