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Военный аналитик предрек войскам РФ выход на оперативный простор в ДНР

Репке: ВС России могут выйти на оперативный простор к западу от Авдеевки

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Евгений Биятов/РИА Новости

Эксперт немецкого таблоида BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что российские войска могут выйти на оперативный простор к западу от Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова передает Telegram-канал «Bild на русском».

Репке уточнил, что в настоящий момент идут бои за села Сокол и Новоселовка Первая, после которых расположено около 5 км полей. По словам эксперта, если российская армия возьмет эти села, то армия России выйдет на оперативный простор.

«Если России удастся продвинуться там, дальше перед ними будет несколько километров свободной территории и они могут, пусть и нелегко, но относительно (легче. — «Газета.Ru») наступать», — пояснил Репке.

До этого спикер военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук говорил, что Крымский мост теперь для военной логистики почти не используется, поэтому он уже не представляет особого интереса для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его мнению, сейчас уничтожение Крымского моста «дало бы уже не тот эффект», поскольку он несет меньше четверти общей нагрузки, остальное переправляется по паромной переправе.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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