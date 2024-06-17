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«Нет героев»: названы главные проблемы актерского рынка в России

В Гильдии кастинг-директоров заявили о дефиците артистов-героев

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Президент Гильдии кастинг-директоров («Чемпион мира», «Хеппи-энд», «Вторжение», «Измены») Маргарита Ленских назвала главную проблему актерского рынка в России. Об этом сообщила «Газете.Ru» редакция онлайн-кинотеатра КиноПоиск.

По словам Ленских, отсутствие артистов-героев – существенная проблема актерского рынка в России. Сейчас, отметила она, есть всего шесть актеров-героев: Иван Янковский, Милош Бикович, Александр Петров, Юра Борисов, Никита Ефремов и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев.

«Несмотря на то, что Variety назвал Марка Эйдельштейна «русским Тимоти Шаламе» и добавил слово «прорыв», в России Эйдельштейн, на счету которого несколько главных ролей, не считается актером-героем и не попадает в маскулинный типаж», — говорит она.

Агент, пожелавших остаться анонимным, в беседе с КиноПоиском заявил также о коррупции в среде кастинг-директоров — три четверти таких специалистов, по его словам, работают агентами актеров в российском кинобизнесе.

«Вся наша киноиндустрия откатная, она модель всей российской экономики», — заявил анонимный агент. Другие кастинг-директоры, опрошенные сервисом, согласились, что системную коррупцию в их профессии моментально победить невозможно.

Накануне звезда «Слова пацана» стал победителем рейтинга Forbes «30 до 30».

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