Горящее здание ГБУ «Жилищник» в Москве попало на видео

Здание ГБУ «Жилищник» загорелось в районе Каширского шоссе на юге Москвы. Видео с пожаром опубликовал телеканал «360».

Информации о пострадавших пока не поступало, отметил источник телеканала.

По данным МЧС, на месте происшествия работают более 70 специалистов и 21 единица техники. Специалисты спасли из горящего здания одного человека.

В пресс-службе столичного главка МЧС отметили, что пожарные уже ликвидировали огонь. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого в Тверской области в результате пожара на туристической базе в деревне Твердякино сгорела хозпостройка с двумя иномарками внутри. Как сообщало региональное управление МЧС, из-за возгорания пострадал местный житель.

Возгорание случилось 15 июня около 16:00. Его ликвидировали спустя три с половиной часа. В настоящее время дознаватели МЧС выясняют причину возникновения пожара.

Ранее в Кемеровской области местные жители сняли на видео горящий маслозавод.