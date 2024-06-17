Горящее здание ГБУ «Жилищник» в Москве попало на видео

Здание ГБУ «Жилищник» загорелось в районе Каширского шоссе на юге Москвы. Видео с пожаром опубликовал телеканал «360».
Информации о пострадавших пока не поступало, отметил источник телеканала.
По данным МЧС, на месте происшествия работают более 70 специалистов и 21 единица техники. Специалисты спасли из горящего здания одного человека.
В пресс-службе столичного главка МЧС отметили, что пожарные уже ликвидировали огонь. Сведений о пострадавших не поступало.
До этого в Тверской области в результате пожара на туристической базе в деревне Твердякино сгорела хозпостройка с двумя иномарками внутри. Как сообщало региональное управление МЧС, из-за возгорания пострадал местный житель.
Возгорание случилось 15 июня около 16:00. Его ликвидировали спустя три с половиной часа. В настоящее время дознаватели МЧС выясняют причину возникновения пожара.
Ранее в Кемеровской области местные жители сняли на видео горящий маслозавод.