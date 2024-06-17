В ООН высказались о мировых конфликтах

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что лидеры стран не смогли справиться с глобальной задачей по предотвращению военных конфликтов. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Страдания миллионов людей — явное свидетельство того, что мы не справляемся, по моему мнению, это провал мировых лидеров: они подвели человечество, нарушив договор между простыми людьми и теми, кто наделен властью», — сказал Гриффитс.

Он также отметил, что в этом виновны не только лидеры стран, но и ООН.

До этого Гриффитс заявлял, что отправка гуманитарной помощи в сектор Газа, в котором продолжаются боевые столкновения между Израилем и ХАМАС, сложная задача. Он добавил, что проблемы связаны с несколькими факторами, в том числе продолжением боевых действий и обстрелов конвоев с гумпомощью. Гриффитс подчеркнул, что помимо этого, трудности связаны с тремя уровнями проверок перед попаданием в палестинский анклав, блокировкой колонн грузовиков со стороны отчаявшихся людей и сокращением числа сотрудников гуманитарных организаций в секторе Газа.

Ранее гуманитарный кризис в секторе Газа окрестили «худшим на свете».