Появились кадры мощной вспышки в Ростове-на-Дону

В сети появились кадры мощной вспышки, которая произошла на подстанции в Ростове-на-Дону. Их распространил Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как ночное небо охватывает сильная вспышка яркого белого цвета. При этом каких-либо громких звуков не было.

В компании «Россети Юг» впоследствии объяснили, что вспышка произошла из-за попавшей на территорию объекта упаковочной пленки со строительной площадки. Из-за этого произошло кратковременное перекрытие изоляторов, которое стало причиной яркой вспышки.

16 июня сообщалось, что заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие назвали себя сторонниками ИГИЛ (организация запрещена в России). Некоторые из них были осуждены за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году.

Ранее ученые выяснили, почему яркий свет заставляет нас чихать.