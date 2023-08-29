МИД объяснил позицию России по возобновлению ядерных испытаний

Согласно заявлению Министерства иностранных дел России, на данный момент Россия не планирует отзывать свою ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Министерство обвинило США в том, что за 27 лет с момента подписания договор так и не вступил в силу. Об этом пишет РБК.

Представители МИД РФ отметили, что это не Россия, а Вашингтон продолжает пользоваться преимуществами создаваемой в рамках ДВЗЯИ Международной системы мониторинга, отказываясь при этом от ратификации договора. Министерство подчеркнуло, что такой «миропорядок, основанный на правилах», не может продолжаться бесконечно.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала о возможности отзыва российской ратификации ДВЗЯИ. По мнению издания, такое решение могло быть обусловлено стремлением Москвы достичь полного паритета и симметрии с Вашингтоном во всех сферах. Однако это предположение пока не было серьезно обсуждено и официальных решений в этом вопросе не принималось.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был открыт к подписанию в 1996 году. На сегодняшний день договор не вступил в силу из-за отсутствия ратификации ряда стран, включая США. Договор запрещает подземные ядерные испытания и предусматривает обязательства не производить ядерные взрывы «под юрисдикцией или контролем» соответствующего государства.

МИД России отметил, что в нынешней напряженной международной обстановке, создаваемой западными странами, Россия призывает воздержаться от провокаций и спекуляций относительно возобновления ядерных испытаний. Министерство также обвинило США в инициировании гонки ядерных вооружений и непродуктивных действий, не способствующих ядерному разоружению.

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