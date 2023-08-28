Анкара не испытала холода в отношениях с Москвой после визита Зеленского

Главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч в интервью телеканалу NTV заявил, что Анкара не испытывает «холода» в отношениях с Москвой после визита Владимира Зеленского в Турцию.

«Выразив несогласие с утверждениями о «холоде» отношений с Россией после визита в Турцию президента Украины Владимира Зеленского, Кылыч заявил, что Турции удалось получить доверие сторон с самого начала войны», — передал телеканал слова посла.

Также он заявил, что Анкара считает приоритетом обеспечение скорейшей встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

До этого в правящей партии Турции подтвердили визит президента в Россию, указав, что городом встречи окажется Сочи. В Кремле лишь подтвердили наличие планов лидеров двух стран встретиться в ближайшее время. О возможной встрече Эрдогана и Путина стало известно в начале августа, вскоре после выхода Москвы из Черноморской зерновой инициативы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.