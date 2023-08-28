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Политолог объяснил, как скажется импичмент против Байдена на его переизбрании

Политолог Дробницкий: импичмент против Байдена не помешает ему переизбраться

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Jonathan Ernst/Reuters

Политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что возможный импичмент против президента США Джо Байдена не помешает ему переизбраться на второй срок. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, если Демократическая партия США пожелает, чтобы Байден переизбрался, то никакие доказательства в его незаконной деятельности этому не помешают.

Дробницкий добавил, что результаты президентских выборов в США будут решаться не на избирательных участках, ведь с 2020 года выборы «перестали быть честными и превратились в предмет аппаратной борьбы, на которую никак не влияют избиратели».

До этого спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что имеющиеся у республиканцев данные позволяют поставить вопрос об импичменте президента страны Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что конгрессу необходимо инициировать расследование по делу об импичменте президента страны Джо Байдена после слов бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина о причастности американского лидера к коррупции.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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