Администрация Санду стремится разорвать отношения Молдавии с Россией

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов заявил, что администрация молдавского президента Майи Санду собирается любой ценой разорвать отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

«Антироссийская составляющая в политике нынешнего руководства Молдавии — неотъемлемая часть определенного его западными спонсорами курса на насильственную румынизацию страны и ее втягивание в евроатлантические структуры», — сказал Шевцов.

Он также добавил, что администрация Майи Санду преследует одну цель — разорвать отношения с Россией любой ценой.

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Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытки «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

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