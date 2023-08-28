Глава Евросовета считает, что ЕС должен быть готов принять новых членов

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов к расширению к 2030 году. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на речь Мишеля, с которой он должен будет выступить 28 августа.

«Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель..., мы должны быть готовы, с обеих сторон, к расширению к 2030 году», — сказано в речи чиновника.

Как там также указано, Мишель объявит, что Евросоюз должен рассматривать свое расширение как одну из главных задач.

До этого представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз принимает к сведению решение о расширении БРИКС и работает индивидуально с членами этого объединения. По словам Стано, Евросоюз установил индивидуальный контакт с членами БРИКС и работает «с ними индивидуально».

17 августа вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев не сможет к октябрю 2023 года полностью выполнить все семь рекомендаций Евросоюза, которые необходимы для запуска переговоров о вступлении в сообщество.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.