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Myśl Polska: поддержка Украины привела Польшу к отчаянию

Myśl Polska: ненависть к России и поддержка Украины привела Польшу к отчаянию

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Global Look Press

Поддержка Польшей Украины и ненависть к России привели страну в отчаяние. Так считает обозреватель польского издания Myśl Polska Станислав Белень.

«Ни одна из стран Центральной и Восточной Европы не дышит такой ненавистью к России, как Польша. В случае поляков упорная приверженность украинскому флагу приняла характер «отчаянного» отношения, и даже вопреки и наперекор властям в Киеве Польша будет готова пожертвовать своими ресурсами и национальными интересами», — написал Белень.

По его словам польская власть предает дух «добрососедства» в котором заложено уважение ценностей другой страны.

Ранее сообщалось, что в Варшаве украинцы напали на поляков и заставили их кричать проукраинские лозунги. По его информации, инцидент произошел вечером после празднования Дня независимости Украины на Вислинских бульварах в столице Польши.

По данным WolnośćTV, поляки не стали выкрикивать этот лозунг. В результате украинцы напали на группу местных жителей и начали их избивать. Некоторые пострадавшие были доставлены в больницу, один из них до сих пор находится под наблюдением врачей.

В публикации также говорится, что на место преступления прибыла полиция, однако правоохранители ничего не предприняли и отпустили украинцев.

Ранее зрителей оштрафовали за крики «Слава Украине!» на концерте рок-певицы Дианы Арбениной и «Ночных снайперов».

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