Зеленский назвал условие проведения выборов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что проведение выборов в стране возможно до окончания боевых действий в случае, если западные страны профинансируют их проведение. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Рада».

«Проводить в кредит выборы я не буду, забирать деньги от оружия и давать их на выборы также не буду», — заявил он.

Зеленский предложил «рисковать тогда вместе» — «наблюдатели должны быть в окопах».

Он отметил, что если страны Запада готовы предоставить средства, то на проведение выборов в мирное время нужно потратить $5 млрд. При этом он не стал называть сумму, которая может понадобиться для проведения выборов во время боевых действий.

До этого глава украинской президентской партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что выборы на Украине могут пройти только по завершению боевых действий. Также Шуляк отметила, что в настоящее время депутаты готовят изменения в законодательство, которые коснутся проведения первых «послевоенных выборов». Она не стала уточнять, в чем будут заключаться нововведения.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.