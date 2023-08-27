Такер Карлсон захотел провести интервью с Путиным

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Такер Карлсон попросил об интервью с Путиным. Заявление было сделано журналисткой в эфире «России-1».

«Если бы вдруг кто-то услышал и донес до президента, было бы здорово», -— прокомментировала это сообщение Симоньян.

До этого кандидат в президенты США Скотт не смог сказать Карлсону, чем РФ для США опаснее Мексики.

24 апреля телеведущий Такер Карлсон был отстранен от ведения телепередачи на Fox News после 14 лет работы. После этого он запустил свое собственное шоу в Twitter.

12 июня телеканал FoxNews потребовал от Такера Карлсона прекратить выступления. По данным СМИ, контент Карлсона является эксклюзивным для телеканала до 31 декабря 2024 года. Телеведущий назвал претензии телеканала нарушающими Конституцию США и его свободу слова.

Такер Карлсон получил известность благодаря критическому отношению к политике президента США Джо Байдена и сдержанной поддержке его соперника на президентских выборах 2020 года Дональда Трампа.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».