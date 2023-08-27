Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Такер Карлсон захотел провести интервью с Путиным

Главред RT Симоньян: Такер Карлсон попросил об интервью с Путиным

close
100%
Scott Morgan/Reuters

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Такер Карлсон попросил об интервью с Путиным. Заявление было сделано журналисткой в эфире «России-1».

«Если бы вдруг кто-то услышал и донес до президента, было бы здорово», -— прокомментировала это сообщение Симоньян.

До этого кандидат в президенты США Скотт не смог сказать Карлсону, чем РФ для США опаснее Мексики.

24 апреля телеведущий Такер Карлсон был отстранен от ведения телепередачи на Fox News после 14 лет работы. После этого он запустил свое собственное шоу в Twitter.

12 июня телеканал FoxNews потребовал от Такера Карлсона прекратить выступления. По данным СМИ, контент Карлсона является эксклюзивным для телеканала до 31 декабря 2024 года. Телеведущий назвал претензии телеканала нарушающими Конституцию США и его свободу слова.

Такер Карлсон получил известность благодаря критическому отношению к политике президента США Джо Байдена и сдержанной поддержке его соперника на президентских выборах 2020 года Дональда Трампа.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях