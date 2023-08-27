Ложные показания могут положить конец политической карьере Шольца

Лидер немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что в случае, если канцлера ФРГ Олафа Шольца уличат во лжи по делу Cum-Ex, его политическая карьера будет окончена, пишет РИА Новости.

По словам Мерца, молчание Шольца наносит ущерб репутации Германии, поэтому ему необходимо срочно прокомментировать данное дело.

«Если можно будет доказать, что канцлер солгал по налоговому скандалу с банком Warburg, то с политической точки зрения ему придет конец», — подчеркнул политик.

Шольца подозревают в причастности к выявленной в 2017 году мошеннической схеме с участием представителями европейских финансовых элит, которые получали десятки миллиардов евро из бюджета в качестве возврата налогов на дивиденды с акций. Ущерб экономике Германии от этой схемы оценивают в €10 млрд.

До этого Шольцу посоветовали быть менее высокомерным.

Ранее в Politico назвали причину, по которой правительство Шольца не отправит Украине Taurus.