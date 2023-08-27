Зеленский пообещал Украине «мощный сентябрь» по поставкам стране военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает в сентябре выделения новой военной помощи для Украины, сообщил он в своем Telegram-канале.

«Начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели», — написал украинский лидер.

По его словам, украинское руководство ожидает решений по новым оборонительным пакетам для Вооруженных сил Украины, в частности поставок «артиллерии, бронетехники, ПВО и ракет, средств для разминирования».

Кроме того, Зеленский сообщил о «следующих раундах переговоров и присоединении новых стран к общей архитектуре безопасности», а также о том, что Украина примет участие в ряде международных мероприятий, в частности в сессии Генассамблеи ООН.

По словам украинского лидера, в приоритетах Киева — «продовольственная безопасность мира», по этим вопросам планируется проведение нескольких совещаний.

Также украинские власти работают над введением новых антироссийских санкций, как это недавно сделали США.

24 августа сообщалось, что американский Минфин ввел ограничения в отношении международного детского центра «Артек» в Крыму.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.