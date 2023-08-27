Экс-президент Молдавии назвал правительство Санду марионетками

Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон назвал главу государства Майю Санду и ее правительство марионетками в руках внешних игроков. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Являясь марионетками в руках внешних игроков, они открыто работают против национальных интересов государства, превращая его в плацдарм для геополитических экспериментов в угоду западных спонсоров и кураторов. И это очень опасно», — заявил экс-президент.

С его точки зрения, действия правящей партии поставили Молдавию на грань экономической катастрофы, также усугубив раскол среди населения из-за вопроса по взаимодействию с Российской Федерацией. Большая часть населения не готова отказаться от отношений с Москвой ради вступления НАТО, отметил политик.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытки «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее в Молдавии сравнили руководство страны с идущим ко дну «Титаником».