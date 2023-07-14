В Молдавии сравнили руководство страны с идущим ко дну «Титаником»

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отставка сразу трех молдавских министров является лишь «косметическим ремонтом». В своем Telegram-канале он отметил, что изменить ситуацию в республике могут лишь досрочные выборы.

«Косметический ремонт» в правительстве [премьер-министра Молдавии] Дорина Речана не спасет ни его, ни [президента республики] Майю Санду. «Титаник» PAS [правящей партии «Действие и солидарность»] неминуемо идет ко дну, и попытки замазать людям глаза отставками, которые уже давно должны были произойти, обречены на провал. Только полное переформатирование власти, досрочные парламентские и президентские выборы. Это единственный выход из социально-экономической катастрофы», — написал Додон.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытки «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее Додон обвинил Санду в установке диктатуры в Молдавии.