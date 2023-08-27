Президент РФ Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что эта профессия требует исключительной компетентности и особых личных качеств ‒ выдержки и самоотдачи, стойкости и мужества, товарищеской взаимовыручки. Он подчеркнул, что эти нравственные принципы передаются из поколения в поколение и служат надежной основой существования крепких династий горняков.

Путин обратил внимание, что, несмотря на стоящие перед Россией вызовы, добыча и переработка угля в стране наращивает обороты, вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности РФ и устойчивую работу промышленных, в том числе оборонных предприятий.

Президент пожелал шахтерам здоровья, успехов, осуществления намеченных планов и замыслов.

День шахтера отмечают в России в последнее воскресенье августа. По последним данным, в этой отрасли сегодня трудятся почти 150 тыс. человек на 175 предприятиях.

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