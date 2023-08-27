Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Путин: шахтеры вносят весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности РФ

close
100%
Пресс-служба компании «СУЭК - Кузбасс»

Президент РФ Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что эта профессия требует исключительной компетентности и особых личных качеств ‒ выдержки и самоотдачи, стойкости и мужества, товарищеской взаимовыручки. Он подчеркнул, что эти нравственные принципы передаются из поколения в поколение и служат надежной основой существования крепких династий горняков.

Путин обратил внимание, что, несмотря на стоящие перед Россией вызовы, добыча и переработка угля в стране наращивает обороты, вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности РФ и устойчивую работу промышленных, в том числе оборонных предприятий.

Президент пожелал шахтерам здоровья, успехов, осуществления намеченных планов и замыслов.

День шахтера отмечают в России в последнее воскресенье августа. По последним данным, в этой отрасли сегодня трудятся почти 150 тыс. человек на 175 предприятиях.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях