Стратегия Североатлантического альянса в отношении кризиса на Украине не привела к желаемому НАТО результату, а экономические санкции, введенные против РФ, не подкосили ее экономику, уверен экс-премьер Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщается на странице бывшего премьер-министра в социальной сети.

«Проводимая до сих пор в НАТО стратегия, основанная на постоянных военных поставках на Украину и логике эскалации, не привела к желаемому военному поражению России. Совсем иначе», — добавил Конте.

По словам бывшего итальянского премьер-министра, не произошло распада военных подразделений Вооруженных сил Украины.

Также Конте обратил внимание, что экономические санкции, введенные против РФ, «не привели к ее банкротству и не подкосили экономику».

До этого сенатор Алексей Пушков утверждал, что уступки РФ со стороны Украины не угрожают НАТО, Евросоюзу и США. Согласно оценке политика, конфликт на Украине не замедляет, а форсирует формирование многополюсного мира.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.