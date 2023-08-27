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В Италии оценили стратегию НАТО в отношении Украины

Экс-премьер Италии Конте: стратегия НАТО по Украине не привела к успеху

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Cecilia Fabiano/Global Look Press

Стратегия Североатлантического альянса в отношении кризиса на Украине не привела к желаемому НАТО результату, а экономические санкции, введенные против РФ, не подкосили ее экономику, уверен экс-премьер Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщается на странице бывшего премьер-министра в социальной сети.

«Проводимая до сих пор в НАТО стратегия, основанная на постоянных военных поставках на Украину и логике эскалации, не привела к желаемому военному поражению России. Совсем иначе», — добавил Конте.

По словам бывшего итальянского премьер-министра, не произошло распада военных подразделений Вооруженных сил Украины.

Также Конте обратил внимание, что экономические санкции, введенные против РФ, «не привели к ее банкротству и не подкосили экономику».

До этого сенатор Алексей Пушков утверждал, что уступки РФ со стороны Украины не угрожают НАТО, Евросоюзу и США. Согласно оценке политика, конфликт на Украине не замедляет, а форсирует формирование многополюсного мира.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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