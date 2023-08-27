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В России захотели дать банкам больше полномочий для борьбы с мошенниками

Депутат Хамзаев предложил дать банкам новые полномочия для борьбы с мошенниками

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Член комитета Госдуарственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что для успешной борьбы с мошенниками в сфере банкинга в России необходимо сменить законодательный подход к этой проблеме. Об этом сообщает «Лента.ру».

По его мнению, ответственность за противоправные действия мошенников необходимо возложить на банки, этот механизм уже отработан в мире.

«Все, что происходит по операциям с тех карт, на которые осуществляется перевод, и с тех телефонов, с которых звонят, — об этом лучше всего знают сами банки», — подчеркнул парламентарий.

Хамзаев считает, что подобного рода нормы необходимо закрепить на законодательном уровне.

До этого в ГУ МВД России по Саратовской области заявили, что мошенники обманули подростка, который хотел получить промокод в онлайн-игре, с карты матери мальчика аферисты списали крупную сумму денег.

С заявлением в полицию обратилась жительница Энгельса, которая сообщила, что с ее счетов в банке списались 650 тысяч рублей, треть денег лежали на кредитной карте.

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.

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