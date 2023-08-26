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Медведев рассказал, чего ждет от Грузии по Абхазии и Южной Осетии

Медведев надеется на признание Грузией независимости Абхазии и Южной Осетии

В Грузии, Южной Осетии и Абхазии проживают исторически близкие народы, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. В интервью ТАСС и RT он выразил надежду на прагматичное решение Тбилиси в отношении двух республики, независимость которых Москва признала 15 лет назад.

«Надеюсь, грузинским руководителям хватит прагматизма признать реалии, в том числе существование Южной Осетии и Абхазии в качестве самостоятельных субъектов международного права, и выстроить с ними отношения, потому что исторически это все равно близкие народы», — пояснил Медведев.

Он добавил, что не собирается давать оценки текущему состоянию отношений между Тбилиси, Цхинвалом и Сухумом. Медведев подчеркнул, что в политике важен прагматизм, а не эмоции.

«У нас у всех есть эмоции, но эмоции при принятии решений — не когда ты что-то говоришь или в Telegram-канале пишешь, а когда ты принимаешь решения — надо отставить в сторону», — заключил зампред Совбеза России.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после пятидневного конфликта с Грузией летом 2008 года. В ответ грузинская сторона разорвала дипломатические отношения с Москвой, продолжив диалог лишь в рамках Дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье и при посредничестве других государств и международных организаций. В Тбилиси до сих пор отказываются признавать отделение Южной Осетии и Абхазии, но выступают за «объединение государства» мирным путем.

Ранее Медведев рассказал, какие страны могут признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

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