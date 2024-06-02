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Швейцарский саммит по Украине назвали фейковым мероприятием

Постпред Крыма Мурадов призвал бойкотировать саммит в Швейцарии по Украине

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РИА Новости

Представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов раскритиковал проведение швейцарской конференции по Украине без участия России. Его слова передает ТАСС.

Мурадов назвал саммит фейковым мероприятием и лже-конференцией. По его мнению, все здравомыслящие люди и страны должны осудить проведение такой конференции, потому что она не преследует ничего другого, как нагнетания напряженности вокруг украинского вопроса и легализации, легитимизации потерявшего свою законность Владимира Зеленского.

2 июня Зеленский раскритиковал Китай, который отказался участвовать в украинском «саммите мира» в Швейцарии.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие.

На встрече собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасности, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Ранее Зеленский назвал Китай инструментом в руках Путина.

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