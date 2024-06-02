В Москве трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа и выжил

Врачи Москвы спасают ребенка, который выпал из окна жилого дома. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в здании на Рейтовской улице. По версии правоохранителей, трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже. При этом ребенок оперся на москитную сетку, но она не смогла уберечь младшего члена семьи от падения.

После произошедшего ребенка госпитализировали. О характере травм и состоянии пострадавшей не сообщается.

На данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Помимо этого, проводится процессуальная проверка. Все мероприятия находятся на контроле в прокуратуре.

В ведомстве напомнили родителям о необходимости следить за детьми в помещениях, где есть открытые окна или младшие члены семьи могут без каких-либо препятствий открыть его самостоятельно. Помимо этого, взрослых призвали не ставить мебель рядом с окнами, чтобы ребенок смог добраться до ручки.

Ранее в Мурманске четырехлетний мальчик выжил после падения из окна.