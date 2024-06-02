Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербуржец избил молотком племянника до разрыва сухожилия

РЕН ТВ: в Петербурге мужчина напал на школьника с молотком

close
100%
Depositphotos

В Петербурге устанавливают обстоятельства избиения школьника. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным источника, ночью мужчина напал на своего племянника с молотком. Сначала 14-летний подросток получил удар по голове, после чего его ударили о стену.

В результате школьник получил многочисленные травмы, среди которых разрыв сухожилия. Пострадавшего оперативно госпитализировали, где ему оказали всю необходимую помощь.

О том, по какой причине произошло нападение, не уточняется. На данный момент в ситуации разбираются правоохранители.

До этого в Башкирии в СИЗО отправился мужчина, которого подозревали в избиении супруги молотком. По версии следствия, женщина попросила главу семьи присмотреть за восьмимесячным сыном, но тот отказался. Женщина положила сына рядом с собой и заснула, но позже ребенок упал с кровати. Это не понравилось мужу, и он напал на жену. Пострадавшая обратилась в полицию.

До этого звезда «Пацанок» избила молотком соседа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами