Петербуржец избил молотком племянника до разрыва сухожилия

В Петербурге устанавливают обстоятельства избиения школьника. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным источника, ночью мужчина напал на своего племянника с молотком. Сначала 14-летний подросток получил удар по голове, после чего его ударили о стену.

В результате школьник получил многочисленные травмы, среди которых разрыв сухожилия. Пострадавшего оперативно госпитализировали, где ему оказали всю необходимую помощь.

О том, по какой причине произошло нападение, не уточняется. На данный момент в ситуации разбираются правоохранители.

До этого в Башкирии в СИЗО отправился мужчина, которого подозревали в избиении супруги молотком. По версии следствия, женщина попросила главу семьи присмотреть за восьмимесячным сыном, но тот отказался. Женщина положила сына рядом с собой и заснула, но позже ребенок упал с кровати. Это не понравилось мужу, и он напал на жену. Пострадавшая обратилась в полицию.

До этого звезда «Пацанок» избила молотком соседа.