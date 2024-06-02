Беглов выдвинут кандидатом на пост губернатора Петербурга

«Единая Россия» выдвинула действующего губернатора Александра Беглова кандидатом на пост губернатора Петербурга на осенних выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября.

До этого Беглов назвал поддержку президента ключевым фактором роста экономики Петербурга.

Беглов уточнил, что за 5 лет доходы бюджета были удвоены. Кроме того, налоговые платежи предприятий и организаций выросли в 2 раза, а неналоговые доходы Петербурга – почти в три раза.

«В 2023 году Петербург перечислил в бюджеты всех уровней более 2 трлн рублей. Наш город – один из крупнейших налогоплательщиков страны», — подчеркнул губернатор.

Также глава города рассказал о важной роли нацпроектов и федеральных бюджетных кредитов, которые вместе с ростом доходов позволили масштабно вкладываться в развитие Петербурга.

Беглов подчеркнул, что дополнительные средства позволили правительству города начать решение многих застарелых проблем мегаполиса. Отмечается, что общий объем средств инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию проектов на период 2023—2025 годов предусмотрен в размере 22,5 млрд рублей.

Ранее «Единая Россия» выдвинула Сергея Сокола кандидатом от партии на выборах губернатора Хакасии.