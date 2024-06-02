Телеведущий Арчи о матери: «Я разрушил ее жизнь»

Шоумен Арчи (настоящее имя — Артур Цветков) рассказал, что биологическая мать дважды отказалась от него. Этим виджей поделился на программе «Секрет на миллион».

«Второй раз было гораздо больнее», — признался мужчина.

По словам Цветкова, впервые родительница оставила его при рождении, так как ей сказали, что ребенок не выживет. Телеведущего растили приемные родители, однако затем Арчи возобновил общение с биологической матерью.

«У меня есть родной брат, ее сын, он считает, что я разрушил ее жизнь и карьеру, когда все это стало публичным. Потом она перестала отвечать на СМС, в этом году даже с днем рождения не поздравила», — рассказал шоумен.

Цветков добавил, что пытался общаться с биологической матерью, но перестал проявлять инициативу, потому что это «связь в одну сторону».

В октябре 2022 года Арчи заявлял о готовности отправиться в зону специальной военной операции на Украине. Он добавил, что сделает это, как только получит повестку.

Мужчина также делился, что его 18-летний сын Глеб получал повестку в рамках частичной мобилизации. Тогда Цветков самостоятельно отвез наследника в военкомат, чтобы подтвердить, что тот получает образование и еще не может быть мобилизованным. Сейчас Глеб является курсантом колледжа полиции при Академии МВД.

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