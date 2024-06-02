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Минобороны назвало потери ВСУ в зоне западной группировки ВС РФ

Минобороны РФ: ВСУ потеряли за сутки до 465 военных в зоне группировки «Запад»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Группировка российских войск «Запад» отразила три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего за сутки противник потерял до 465 военных, танк и три бронемашины. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Западная группировка войск Вооруженных сил РФ нанесла поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. Также были отражены три контратаки украинских штурмовиков около села Червоная Диброва ЛНР.

«ВСУ потеряли за сутки до 465 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять пикапов», — отмечается в сообщении.

Также российской артиллерии удалось поразить британскую самоходку AS-90 Braveheart, гаубицу «Мста-Б» и реактивную систему залпового огня «Град».

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что стратегия президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского защищать каждый метр позволяет России все сильнее истощать украинскую армию. Он отметил, что ВСУ держат войска в местах, где их нахождение не выполняет никакой стратегической роли. В итоге власти Украины жертвуют огромным количеством солдат и техники, защищая позиции, которые невозможно удержать.

Ранее Белоусов назвал потери ВСУ в мае.

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