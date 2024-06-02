Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экстрасенс Гецати раскрыл тайну бывшей солистки «ВИА Гры»

Певица Ольга Меганская пошла на шоу «Невеста. Экстра любовь», будучи замужем

close
100%
omeganskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экстрасенс Константин Гецати расспросил родственников певицы Ольги Меганской, почему экс-солистка группы «ВИА Гра» участвует в шоу «Невеста. Экстра любовь», будучи замужем. Новый выпуск опубликован на Rutube.

При этом никто из родственников не смог ответить на вопрос холостяка. В то же время Меганская уточнила, что давно не находится в романтических отношениях с супругом. Она назвала штамп в паспорте формальностью. По словам девушки, она вышла замуж в 2017 году, а через три года отношения с мужем прекратились. Мужчина знает, что супруга находится на проекте, так как экс-избранники сохранили дружеские отношения.

Гецати, в свою очередь, не стал выгонять певицу с проекта, суть которого заключается в поиске любви. Он заявил, что сначала познакомит девушку со своей семьей, а потом примет решение.

В марте состоялась премьера шоу «Невеста. Экстра любовь». Программа похожа по формату на передачу «Холостяк». В нем участник «Битвы экстрасенсов» Константин Гецати ищет себе невесту. В мае Меганская возмутилась поведением Гецати, который обвинил девушку в неискренности после удачного свидания. Мужчина предложил девушке дружбу, после чего певица убежала со встречи в слезах.

Ранее Пелагея опубликовала видео плачущей из-за отца дочери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами