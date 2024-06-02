Экстрасенс Гецати раскрыл тайну бывшей солистки «ВИА Гры»

Экстрасенс Константин Гецати расспросил родственников певицы Ольги Меганской, почему экс-солистка группы «ВИА Гра» участвует в шоу «Невеста. Экстра любовь», будучи замужем. Новый выпуск опубликован на Rutube.

При этом никто из родственников не смог ответить на вопрос холостяка. В то же время Меганская уточнила, что давно не находится в романтических отношениях с супругом. Она назвала штамп в паспорте формальностью. По словам девушки, она вышла замуж в 2017 году, а через три года отношения с мужем прекратились. Мужчина знает, что супруга находится на проекте, так как экс-избранники сохранили дружеские отношения.

Гецати, в свою очередь, не стал выгонять певицу с проекта, суть которого заключается в поиске любви. Он заявил, что сначала познакомит девушку со своей семьей, а потом примет решение.

В марте состоялась премьера шоу «Невеста. Экстра любовь». Программа похожа по формату на передачу «Холостяк». В нем участник «Битвы экстрасенсов» Константин Гецати ищет себе невесту. В мае Меганская возмутилась поведением Гецати, который обвинил девушку в неискренности после удачного свидания. Мужчина предложил девушке дружбу, после чего певица убежала со встречи в слезах.

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