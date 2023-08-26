Российские дипломаты получат консульский доступ к задержанному в Финляндии Петровскому

Российские дипломаты договорились с финской стороной о предоставлении в ближайшие дни консульского доступа к россиянину Яну Петровскому (известному также как Воислав Торден), задержанному в Финляндии по запросу Украины. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале посольства РФ в Хельсинки.

«После поступления личного обращения Воислава Тордена 23 августа посольством были незамедлительно приняты меры для оказания помощи гражданину России, начаты переговоры об организации его посещения консульскими сотрудниками. Достигнута договоренность о встрече с ним в ближайшие дни», — отметили в диппредставительстве.

До этого посольство России в Финляндии сообщало, что обращений от задержанного в Финляндии Петровского не было.

25 августа сообщалось, что в Финляндии задержан один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» россиянин Ян Петровский, участвовавший в боевых действиях на Украине. Суд постановил оставить его под стражей, однако еще не вынес решение по вопросу об экстрадиции, запрошенной Киевом.

Мужчину подозревают в совершении «террористических преступлений, произошедших в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях». В этот период ДШРГ «Русич» участвовала в боях на стороне ЛНР и ДНР. Сам Петровский вину отрицает.

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