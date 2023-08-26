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Лукашенко поздравил президента Сирии с 30-летием белорусско-сирийских дипотношений

Лукашенко пообещал Сирии поддержку в постконфликтном восстановлении

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов оказывать Сирии поддержку на этапе постконфликтного строительства. Об этом говорится в поздравлении белорусского лидера, адресованном президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду в честь 30-летия установления белорусско-сирийских дипломатических отношений.

«Беларусь всегда оставалась рядом с Сирией, протягивала руку помощи в годы лихолетья. Заверяю Вас в готовности и в дальнейшем оказывать поддержку братскому сирийскому народу на этапе постконфликтного строительства», — сказано в заявлении Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что в течение 30 лет белорусско-сирийские связи динамично развивались на основе дружбы и доверия. Он указал, что за это время состоялся обмен визитами на высшем уровне, были открыты посольства в Минске и Дамаске, а также создана межправительственная комиссия и налажено сотрудничество в сферах торговли, образования, культуры и спорта.

До этого Лукашенко заявил, что Западу не следует переживать из-за плановых учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут в республике в сентябре.

Белорусский лидер также говорил о том, что «гегемония» Запада еще не заканчивается, но расширение БРИКС является сильным шагом на данном направлении.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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