В США заявили, что не получали от МИД Нигера запрос на отзыв дипломатов

В Госдепартаменте США сообщили, что МИД Нигера не направлял американскому правительству запроса на отзыв дипломатического персонала из африканской страны, передает ТАСС.

«Министерство иностранных дел Нигера сообщило США, что письмо с требованием к американскому дипломатическому персоналу уехать (из страны), изображения которого циркулируют в интернете, было издано не Министерством иностранных дел. Такой запрос не поступал к правительству США», — заявил представитель Госдепа.

Как сообщалось, мятежники в Нигере потребовали от посла Соединенных Штатов в стране покинуть ее в течение 48 часов.

Ранее мятежники в Нигере потребовали от посла Франции покинуть страну в течение двух суток.

До этого сообщалось, что на военных аэродромах стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) идет подготовка к возможной интервенции в Нигер.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.