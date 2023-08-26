Президент Южной Осетии высказался о русском мире и будущем республики

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что республика стремится быть вместе с Россией и ощущает себя частью русского мира, передает ТАСС.

По его словам, жители этого региона всегда себя ощущали частью российского цивилизационного пространства. Они ощущали себя так даже с того момента, когда Осетия как единая территориальная единица в 1774 году вошла в состав Российской империи.

«После этого очень много раз пытались оторвать южную часть Осетии от России», — сказал политик.

Он напомнил, что такие попытки предпринимались в 1918 году, в 1920-х и в 1990-х годах во время известных событий. Как отметил президент, народ Южной Осетии однозначно реагировал на такие решения.

«Даже с учетом тех репрессий, которые проводились во внутренних районах Грузии и на территории республики, народ Южной Осетии никогда не отказывался от своего исторического выбора, исторического стремления быть вместе с Россией и быть частью русского мира», — продолжил Гаглоев.

Он также указал, что республика стремится к развитию и углублению отношений с Российской Федерацией. Президент заявил, что Южная Осетия

свое будущее строила и строит вместе с РФ, и все успехи, победы и проблемы России «воспринимает как свои». Он обратил внимание, что массовое участие южноосетинских добровольцев в специальной военной операции (СВО) РФ на Украине в том числе связано именно с этим фактором.

«После признания Российской Федерацией независимости Южной Осетии для нас открылись определенные двери, и мы развиваем, углубляем те отношения с Российской Федерацией, которые у нас были», — добавил Гаглоев.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскрыл, почему важно признание Россией Абхазии и Южной Осетии.

Ранее в МИД РФ заявили, что суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру.