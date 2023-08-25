Офис Зеленского обсудил с главой МИД Турции риски по «зерновому коридору»

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой своего офиса обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом риски по «зерновому коридору» в Черном море, сообщается на сайте офиса украинского лидера.

«Обсудили «формулу мира», подготовку к Глобальному саммиту мира, риски, связанные с российской блокировкой Черноморского зернового коридора», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия может вернуться к зерновой сделке лишь в случае практического выполнения всех обязательств. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Генсек Организации Объединенных Наций задал российскому министру вопрос о перспективах возобновления зернового соглашения.

В ответ глава российского МИДа изложил озвученную ранее президентом РФ Владимиром Путиным позицию о готовности страны вернуться к участию в ней лишь в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной.

Несколькими часами ранее Сергей Лавров сообщил, что встретится с Гутерришем, чтобы обсудить тему зерна.

Ранее на Украине признали «спонсором войны» компанию Bacardi.