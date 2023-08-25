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Талибы* выступают против публикаций, противоречащих исламским ценностям

Талибы запрещают публиковать информацию, противоречивую исламским ценностям

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Ebrahim Noroozi/AP

Талибы (организация запрещена в России) запретили публиковать информацию, которая могла бы противоречить исламским ценностям. Об этом заявил замминистра культуры и информации во временном правительстве Афганистана Мухаджер Фарахи, слова которого приводит РИА Новости.

«Мы не позволим никому беспокоить общественность и публиковать что-либо, противоречащее исламским ценностям и национальным интересам», — сказал Фарахи.

По словам чиновника, афганские СМИ не должны вносить смуту в сознание населения.

Ранее заместитель главы Министерства образования талибов (организация запрещена в России) Лутфулла Хайрхва заявил, что ведомство разрабатывает некий план, который позволит вернуть девушкам возможность учиться в университетах.

До этого талибы запретили работу женских салонов красоты в Афганистане.

Отмечается, что ранее выданные лицензии будут считаться недействительными. Кроме того, женщинам в Афганистане запрещено посещать спортивные залы, парки и бани.

Ранее в Талибане прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.

*   организация запрещена в России
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