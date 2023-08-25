Следствие считает Украину причастной к подрыву «Северных потоков»

Следствие склоняется к тому, что след от подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» ведет на Украину, доказательств причастности России к взрывам нет. Об этом пишет немецкий ZDF и Der Spiegel, ссылаясь на данные следствия.

Отмечается, что в центре внимания следователей по-прежнему экипаж парусной яхты «Андромеда». Согласно данным расследования, арендовавшие судно люди находились на Украине до и после взрывов на трубопроводах в Балтийском море.

В июне издание Politico написало о том, что подготовкой операции по уничтожению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» руководил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. По его данным, разведчики из Нидерландов получили информацию о «неизбежной атаке» на «Северный поток» с Украины в июне прошлого года, за три месяца до того, как произошли взрывы. Отмечается, что Нидерланды по своим каналам предупредили о грядущей акции США, а Вашингтон, в свою очередь, предостерег Киев от таких действий.

Немецкая газета Die Zeit писала о том, что подрывы газопроводов системы «Северный поток» произвели шестеро украинских спецназовцев, которые находились на яхте «Андромеда». Отмечалось, что изначально операция была запланирована на июнь, однако газопроводы подорвали в сентябре 2022 года. Газета подчеркнула, что украинский спецназ подчиняется непосредственно главнокомандующему Вооруженными силами Украины генералу Валерию Залужному и президент Украины Владимир Зеленский не был причастен к этой операции.

Ранее Швеция подтвердила возможность доступа судов РФ к району подрыва «Северных потоков».