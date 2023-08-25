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Песков прокомментировал атаки беспилотников на Россию

Песков заявил, что системы ПВО эффективно отражают атаки беспилотников

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Телеграм-канал «ЧП / Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об участившихся атаках беспилотных летательных аппаратов по территории России.

«Эта активность была и ранее, эффективно работают ПВО. Специфика этой террористической активности в том, что она имеет цель — жилые дома и объекты, что не всегда позволяет избегать незначительных повреждений», — заявил он.

Он еще раз отметил, что противовоздушная оборона эффективно справляется с беспилотниками.

«СВО будет продолжаться, чтобы исключить такую террористическую угрозу», — добавил Песков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российскую территорию в ночь на пятницу, 25 августа, атаковали 42 беспилотника Вооруженных сил Украины. В оборонном ведомстве отметили, что девять беспилотников были уничтожены над территорией Крыма, 33 подавлены средствами РЭБ. До этого Минобороны РФ сообщало, что украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в небе над территорией Московской и Калужской областей и Севастополя.

Ранее в России создали комплекс подавления малых беспилотников.

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Атаки беспилотников на Москву
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